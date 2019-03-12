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Реал рекомендував Луніну не спілкуватись з пресою, – Циганик

21:37 3033 Читать на русском
Реал рекомендував Луніну не спілкуватись з пресою, – Циганик
Андрій Лунін / Фото ФК Леганес

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився своєю нещодавньою розмовою з українським голкіпером Реала Андрієм Луніним, який зараз виступає на правах оренди за Леганес.

"Хотів поговорити з Луніним в прямому ефірі, але він попросив сказати, що на даному етапі Реал не рекомендує йому спілкуватися з пресою, особливо щодо його перебування в Леганесі, щодо його майбутнього.

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Але ми кількома словами перекинулися. У хлопця настрій хороший, особливо він задоволений після останнього матчу проти Атлетіко. У момент пенальті він розраховував, що буде сильний удар. Тому він намагався закрити кут воріт, а удар вийшов не дуже сильним. Андрій хотів зафіксувати м'яч, але він вилетів з рук і потрапив в ноги Саулю. Лунін був дуже розчарований цим епізодом.

Андрій задоволений ставленням до себе в команді, особливо з боку партнерів. Щодо тренера він говорив, що той ставиться до всіх абсолютно однаково, немає упередження.

Є сум в голосі, тому що немає постійної ігрової практики. Але він налаштований на серйозну роботу, чекає, яке рішення прийме Реал стосовно його перебування в Леганесі.

Сказав, що задоволений найближчим поверненням в Україну на матчі збірної. Він вже хоче побачити і футболістів збірної, і тренерський штаб. Андрію абсолютно комфортно працюється", – сказав Циганик в ефірі програми Циганик Livе.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ігор Циганик Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін
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