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Реал рекомендовал Лунину не общаться с прессой, – Цыганык

21:37 82 Читати українською
Реал рекомендовал Лунину не общаться с прессой, – Цыганык
Андрей Лунин / Фото ФК Леганес

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился своим недавним разговором с украинским голкипером Реала Андреем Луниным, который сейчас выступает на правах аренды за Леганес.

"Хотел поговорить с Луниным в прямом эфире, но он попросил сказать, что на данном этапе Реал не рекомендует ему общаться с прессой, особенно в отношении его пребывания в Леганесе, относительно его будущего.

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Но мы перекинулись несколькими словами. У парня настроение хорошее, особенно он доволен после последнего матча против Атлетико. В момент пенальти он рассчитывал, что будет сильный удар. Поэтому он пытался закрыть угол ворот, а удар получился не очень сильным. Андрей хотел зафиксировать мяч, но он вылетел из рук и попал в ноги Саулю. Лунин был очень разочарован этим эпизодом.

Андрей доволен отношением к себе в команде, особенно со стороны партнеров. Относительно тренера он говорил, что тот относится ко всем абсолютно одинаково, нет предубеждения.

Есть грусть в голосе, потому что нет постоянной игровой практики. Но он настроен на серьезную работу, ждет, какое решение примет Реал по поводу его пребывания в Леганесе.

Сказал, что доволен, что в ближайшее время вернется в Украину на матчи сборной. Он уже хочет увидеть и футболистов сборной, и тренерский штаб. Андрею абсолютно комфортно работается", – сказал Цыганык в эфире программы Цыганык Livе.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Игорь Цыганык Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин
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