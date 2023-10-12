Зінедін Зідан має шанси очолити Реал втретє в кар'єрі. Його прихід може стати ключем і до трансферу Кіліана Мбаппе.

Як відомо, влітку 2024 року контракт Карло Анчелотті з Реалом завершується. Італієць є фаворитом на призначення головним тренером збірної Бразилії, однак офіційної домовленості досі немає, попри регулярні коментарі та чутки.

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Карлетто все ще готовий залишитися в Реалі, але при цьому має ультиматум. Анчелотті готовий чекати максимум до листопада. Якщо до того часу пропозиції продовжити контракт не надійде, то наставник обиратиме інше місце роботи.

Реал, у свою чергу, вже обрав пріоритетний варіант. Клуб регулярно контактує з Зінедіном Зіданом, який вже більше двох років перебуває без роботи після відходу з Реала влітку 2021-го. Про перемовини "вершкових" та Зідана повідомив El Chiringuito.

Джерело стверджує, що потенційне призначення 51-річного Зідана стане ключовим у трансфері Кіліана Мбаппе, якого Флорентіно Перес давно намагається переманити у свій клуб. Влітку 2024-го француз стане вільним агентом, якщо відмовиться підписувати нову угоду з ПСЖ. Якщо Зідан таки тренуватиме Реал, то шанси Мбаппе на переїзд у Мадрид значно зростуть.

Зазначимо, що Зінедін Зідан очолював Реал з 2016-го по 2018-й, а також з 2019-го по 2021 рік. Француз виграв два титули Ла Ліги та тричі – Лігу чемпіонів.

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