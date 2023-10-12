Реал прописал клаусулу в 1 миллиард евро в контрактах двух игроков – клуб боится саудовских шейхов
Реал увеличил сумму отступных за полузащитников Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.
Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга продлили контракт с Реалом до лета 2028 года, информирует COPE. Согласно источнику, зарплата обоих игроков существенно выросла. При этом официальный сайт Реала об этих сделках молчит.
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Сообщается, что мадридский клуб увеличил сумму отступных в соглашении обоих игроков до 1 миллиарда евро. Руководство "бланкос" считает игроков ключевыми исполнителями команды и боится, что клубы из Саудовской Аравии предпримут попытку переманить их к себе.
Ранее саудовский Аль-Иттихад переманил звёздного форварда Реала Карима Бензема.
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