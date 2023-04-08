Мадрид з насиченим графіком, але хорошим настроєм після звитяги над Барселоною у півфіналі Кубка Іспанії (4:1 за сумою двох матчів) підходив до поєдинку. Команда Кіке Сетьєна теж не мала приводів для суму, адже йшла з 5-матчевою безпрограшною серією.

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Реал інтенсивно розпочав – намагався швидко розігрувати й використовувати розриви між лініями "Жовтої субмарини". Так Вінісіус створив найгостріший момент на старті – промчався флангом, трішки змістився і пробив у дальній кут. Поруч зі стійкою. Вже наступна швидка атака завершилась голом. Асенсіо прострілив, а м'яч, влучивши у Торреса, повністю змінив напрям польоту й опинився у воротах.

Мадридці заспокоїлись, що зіграло з ними злий жарт. Вільяреал перехопив ініціативу й суттєво тиснув на ворота Куртуа. До перерви перевага була аж у 5 ударів. Наслідком цього став гол Чуквуезе. Семюель отримав вертикальну передачу від Ло Чельсо перед штрафним, надзвичайно ефектно прибрав Начо і розстріляв конкурента Андрія Луніна. Чуквуезе став п'ятим нігерійцем, який забив на Сантьяго Бернабеу за всю історію Ла Ліги.

Другий тайм почався чудово для Вінісіуса. Бразилець зібрав на собі щонайменше 4 суперників, пройшов їх та опинився на побаченні з Пепе Рейною, який вже був безсилим. 2:1! Гостям вдалось відігратись, але гол одразу ж скасували через офсайд.

Анчелотті думав про матч із Челсі у Лізі чемпіонів, який відбудеться вже в середу. Саме тому зняв Алабу одразу по перерві, Бензема дав награти на 14 хвилин більше. Вінісіус мав подвоювати перевагу, але пробив трохи невдало. Вільяреал відповів гостро – Куртуа вибіг зі штрафного й у підкаті вибив сферу чітко на Піно, але той не зумів влучити у напівпорожні ворота.

Тиск знову дав результат. Чуквуезе зустрівся з м'ячем на правому фланзі, прибрав двох суперників і прострілив. Трігерос прийняв м'яч для Моралеса, який не залишив шансів бельгійському кіперу. А на 80 хвилині Чуквуезе знову покарав оборону Реала. Зміщення у центр і фантастичний удар у дальній кут.

"Бланкос" тиснули до останніх секунд, претендували на пенальті, але без успіху. Реал програв. Відставання від Барселони, яка має матч у запасі, становить 12 балів. Вільяреал набрав 47 очок й піднявся на 5 місце.

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