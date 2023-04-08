Чемпіонат Іспанії, 28 тур

Осасуна – Ельче – 2:1

Голи: Абде, 71, 84 – Моренте, 44

Еспаньйол – Атлетік – 1:2

Голи: Дардер, 90 – Вільямс І., 22, Вільямс Н., 75

Вилучення: Відаль, 90+1 (Еспаньйол, друга жовта картка)

Реал Сосьєдад – Хетафе – 2:0

Голи: Орясабаль, 45+2, Кубо, 60

Нереалізований пенальті: Оярсабаль, 44 (Реал Сосьєдад)

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Осасуна першу половину сезону йшла поруч з єврокубками, але у лютому посипалася. За останні 8 матчів памплонці здобули лише одну перемогу. Зустріч з найгіршою командою Ла Ліги була хорошою можливістю перервати безвиграшну серію.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але гості спромоглися провести результативну атаку перед свистком на перерву. Маскарель вирізав геніальну передачу на Моренте, який і відкрив рахунок. На старті другої половини Хетафе міг збільшити свою перевагу, але гол Бойє не зарахували через офсайд.

Лише після цього Осасуна прокинулася і відновила рівновагу завдяки Абде. Він же невдовзі встановив остаточний рахунок, забивши розкішний гол ударом з лінії штрафного в самісіньку дев'ятку. Памплона святкує вольову перемогу!

Атлетік на виїзді здолав Еспаньйол. Пара Вільямсів – Іньякі і Ніко – забили по м'ячу у кожному з таймів. Дардер на 90-й хвилині спромігся на гол престижу, однак за мить Відаль отримав дві жовті картки та залишив господарів у меншості, звівши шанси відігратись до нуля. Баски завдяки звитязі піднялись на сьому сходинку – лише 4 очки відділяють їх від єврокубкової зони.

Реал Сосьєдад здобув домашню перемогу над Хетафе. Моментів виникало небагато, але майже всі вони належали господарям – і більшість з них була проведена наприкінці першого тайму. Зокрема, на 44-й хвилині баски заробили пенальті, однак постріл Оярсабаля парирував Соріа (він відбив вже 4-й із семи пенальті у сезоні).

На 45+2-й хвилині Сосьєдад провів шикарну комбінацію з пасом під удар Мендесу з мінімальної відстані. Соріа врятував і тут, але Оярсабаль зіграв на добиванні – 1:0! Таким чином, Мікель став першим футболістом "чурі-урдін" у ХХІ столітті, якому вдалося заробити пенальті, не забити пенальті й відзначитись голом у одному матчі Ла Ліги.

На 60-й хвилині Давід Сілва ледь не забив із центру поля (Соріа виручив), однак за кільканадцять секунд нова атака завершилась прострілом на Кубо. Форвард замкнув його, встановивши остаточний рахунок у зустрічі – 2:0! Такефуса став першим японцем, якому вдалося забити 6 голів у сезоні Ла Ліги, а Сосьєдад завдяки цьому відірвався від п'ятої позиції на чотири очки.

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