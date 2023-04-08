У понеділок, 10 квітня, Жирона в рамках каталонського дербі зіграє на полі Барселони. Найбільше видання регіону Mundo Deportivo вважає, що аутсайдер може створити сюрпризи "синьо-гранатовим" завдяки грі свого українського легіонера.

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Наголошується, що Віктор уже має досвід не просто гри проти Барселони – він забивав каталонцям у матчі Ліги чемпіонів, коли приїжджав на Камп Ноу в складі команди київського Динамо.

"Циганков став зірковим придбанням Жирони у зимове трансферне вікно. Щоб підписати його, клуб заплатив Динамо 5 мільйонів євро. Українець відповідає Мічелу за довіру, забивши три голи та віддавши три асисти. Переконані, що він спробує повторити свої добрі виступи на полі Барси", – характеризує Віктора Mundo Deportivo.

До слова, після 27-ми зіграних турів Жирона розташувалася на 11-му місці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Команда Циганкова відірвалася від зони вильоту на відстань у 6 очок. Водночас Барселона впевнено лідирує, випереджаючи найближчого переслідувача (Реал) на 12 залікових пунктів.

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