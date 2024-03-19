Керівництво Реала знову незадоволене діями рефері матчу, який проігнорував расистські образи на адресу Вінісіуса.

Бразильський нападник вже не перший сезон стає жертвою насмішок і образ з боку іспанських фанатів. В матчі проти Осасуни (4:2) Вінісіуса знову почув з трибун погрози. Утім, в протокол викрики уболівальників суддя не вніс. Реал вважає, що головний арбітр Хуан Мартінес Мунуера навмисне проігнорував образи і клуб звернувся в різні інстанції, щоб добитися справедливості.

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"Наш клуб подав скаргу до Дисциплінарного комітету Королівської іспанської футбольної федерації на арбітра матчу Хуана Мартінеса Мунуеру у зв'язку з недбалим складанням суддівського протоколу.

Цей суддя навмисно і навмисне проігнорував образи і грубі вигуки на адресу Вінісіуса Жуніора (Вінісіусе, помри!), попри те, що наші футболісти наполегливо вказували йому на них, коли вони лунали.

Також Реал передав скаргу до Державної комісії по боротьбі з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю у спорті, щоб порушників було виявлено і покарано.

У зв'язку з цими сумними подіями Реал доповнив скаргу, подану до Генеральної прокуратури в п'ятницю, 15 березня, у зв'язку зі злочинами на ґрунті ненависті та дискримінації, расистськими й ненависницькими образами на адресу Вінісіуса Жуніора на Монжуїку в Барселоні та Метрополітано в Мадриді, і просить установити особи винних.

Реал знову засуджує ці жорстокі напади на ґрунті расизму, дискримінації та ненависті й вимагає вжити необхідних заходів, щоб раз і назавжди викорінити насильство, якому піддається Вінісіус Жуніор", – написано на офіційному клубному сайті.

Нагадаємо, Реал наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги з 72 балами. Барселона відстає на вісім очок.

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