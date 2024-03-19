Бразильский нападающий уже не первый сезон становится жертвой насмешек и оскорблений со стороны испанских фанатов. В матче против Осасуны (4:2) Винисиуса вновь услышал с трибун угрозы. Впрочем, в протокол выкрики болельщиков судья не внес. Реал считает, что главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра умышленно проигнорировал оскорбления и клуб обратился в различные инстанции, чтобы добиться справедливости.

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"Наш клуб подал жалобу в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации на арбитра матча Хуана Мартинеса Мунуэру в связи с небрежным составлением судейского протокола.

Этот судья намеренно и умышленно проигнорировал оскорбления и грубые выкрики в адрес Винисиуса Жуниора (Винисиус, умри!), несмотря на то, что наши футболисты настойчиво указывали ему на них, когда они раздавались.

Также Реал передал жалобу в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, чтобы нарушители были выявлены и наказаны.

В связи с этими печальными событиями Реал дополнил жалобу, поданную в Генеральную прокуратуру в пятницу, 15 марта, в связи с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, расистскими и ненавистническими оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора на Монжуике в Барселоне и Метрополитано в Мадриде, и просит установить личности виновных.

Реал вновь осуждает эти жестокие нападения на почве расизма, дискриминации и ненависти и требует принять необходимые меры, чтобы раз и навсегда искоренить насилие, которому подвергается Винисиус Жуниор", – написано на официальном клубном сайте.

Напомним, Реал сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 72 баллами. Барселона отстает на восемь очков.

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