Вінісіус отримав безглузду жовту картку, посміявшись з рішення арбітра – зірка Реала пропустить Класіко
Нападник Реала Вінісіус став героєм матчу проти Осасуни, але підвів свою команду на наступний важливий поєдинок чемпіонату Іспанії.
Наприкінці першого тайму матчу Осасуна – Реал (2:4) Вінісіус отримав жовту картку. Бразильцю не сподобалося рішення головного арбітра. Вінгер "вершкових" посміявся з рішення Хуана Мартінеса Мунуери, за що отримав попередження. Це четвертий "гірчичник" для Віні в останніх 4-х матчах і п'ятий у чемпіонаті Іспанії 2023/24.
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Тепер Вінісіус, з урахуванням міжнародної паузи, не зіграє за Реал аж 24 дні. Бразилець пропустить домашнє Класіко проти Атлетіка з Більбао (31 березня) і повернеться лише на перший поєдинок 1/4 фіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті, який відбудеться 9 квітня.
До слова, окрім дурної жовтої, 23-річний Вінісіус у грі з Осасуною ще й оформив дубль. Тепер в активі бразильця у поточному сезоні 18 голів і 8 асистів.
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