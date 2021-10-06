Мадридський Реал вже визначився з умовами угоди для форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Реал переконаний, що Мбаппе перебереться в Мадрид на правах вільного агента, а Флорентіно Перес готує контракт терміном на 6 років із зарплатою в розмірі 40 млн євро на рік, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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ПСЖ не планує відмовлятись від спроб завадити Кіліану стати форвардом "вершкових" – парижани готують чергову спробу втримати Мбаппе, контракт якого завершується влітку 2022 року.

До слова, Мбаппе перейшов у столичний гранд влітку 2017-го. Відтоді він тричі виграв чемпіонат Франції та виходив з парижанами у фінал Ліги чемпіонів. У поточному сезоні Кіліан провів 11 матчів, записавши до свого активу 4 голи та 5 асистів.

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