"У січні у нас будуть новини щодо Мбаппе. Ми сподіваємося, що 1 січня все вдасться вирішити", – наводить слова Переса Marca.

Мбаппе: У кінці липня я чітко сказав ПСЖ, що хочу піти

Зазначимо, що Кіліан у нещодавньому інтерв'ю заявив, що був готовий піти з ПСЖ у мадридський Реал наприкінці липня, проте парижани не відпустили свою зірку. Контракт француза завершується влітку 2022 року.

До слова, Мбаппе перейшов у столичний гранд влітку 2017-го. Відтоді він тричі виграв чемпіонат Франції та виходив з парижанами у фінал Ліги чемпіонів.

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