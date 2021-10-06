Мадридский Реал уже определился с условиями соглашения для форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Реал убежден, что Мбаппе переберется в Мадрид на правах свободного агента, а Флорентино Перес готовит контракт сроком на 6 лет с зарплатой в размере 40 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

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ПСЖ не планирует отказываться от попыток помешать Килиану стать форвардом "сливочных" – парижане готовят очередную попытку удержать Мбаппе, контракт которого истекает летом 2022 года.

К слову, Мбаппе перешел в столичный гранд летом 2017 года. С тех пор он трижды выиграл чемпионат Франции и выходил с парижанами в финал Лиги чемпионов. В текущем сезоне Килиан провел 11 матчей, записав в свой актив 4 гола и 5 ассистов.

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