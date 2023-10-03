В Іспанії наразі проходять слухання щодо справи колишнього офіцера національної поліції Хосе Мануеля Вільярехо Переса, якого заарештували ще у 2017 році. Його звинувачують у причетності до мережі корумпованих політиків, бізнесменів, поліцейських і медіа-персон. Вільярехо зробив гучну заяву щодо президента Реала.

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"Флорентіно Перес підкуповував суддів раніше, ніж це зробила Барселона. Втім, нічого не робили, оскільки лідер мадридців – недоторканний. Той, хто наважився б засудити Флорентіно, був би самогубцем", – цитує Вільярехо Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що наразі в Іспанії проходить слідство щодо корупційного скандалу навколо Барселони. Каталонці навіть ризикують бути пониженими у класі.

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