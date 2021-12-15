Майкл Едвардс, спортивний директор Ліверпуля, став однією з основних мішеней президента "вершкових" Флорентіно Переса.

42-річний фахівець провів на Енфілді 10 років, допомігши клубу повністю змінити трансферну стратегію. Фанати "червоних" вважають Едвардса одним із архітекторів сучасного успіху Ліверпуля, який вже анонсував відхід нинішнього спортдира.

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Як повідомляє Independent, президент Реала Флорентіно Перес був дуже вражений роботою Майкла на трансферному ринку. Перебуваючи на своїй посаді, Едвардс допоміг "мерсисайдцям" підписати таких гравців, як Мохамед Салах, Вірджил ван Дейк, Аліссон Беккер, Фабінью, Тьяго Алькантара.

Перес визнає, що Мадриду доведеться змінити свою трансферну стратегію крізь призму провалу проекту Суперліги та фінансових труднощів, з якими зіткнулися іспанські клуби через пандемію Covid-19.

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