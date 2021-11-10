42-річний функціонер вирішив завершити співпрацю з "червоними", повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліверпуль зібрався повернути в АПЛ зірку Вільяреала

Боси мерсисайдців намагалися продовжити контракт з Едвардсом, але він відмовив. Новим спортдиром Ліверпуля влітку стане Джуліан Ворд. Нині він працює заступником Едвардса, за каденції якого "червоні" перемогли в Лізі чемпіонів 2018/19 і здобули перший титул АПЛ рік потому.

Чинниий спортивний директор почав роботу в структурі Ліверпуля у 2011 році. Спершу він очолював аналітичний відділ, потім отримав підвищення до технічного директора, а в 2016-му обійняв нову посаду – спортдира.

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