За оборонцем молодіжної збірної Франції тривалий час стежив Реал і здавалось, що влітку він опиниться в Іспанії. Інтерес до Лені Йоро проявляв також ПСЖ, але керівництво Лілля не хотіло посилювати чемпіона Ліги 1.

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Як повідомляє SPORTS ZONE, "доги" досягли домовленості з парижанами щодо улюбленця Фонсеки. Ліллю терміново треба покращити своє фінансове становище, тому керівництво погодилося на суму в 50 мільйонів євро.

Сам Лені віддає перевагу Реалу, але мадридці поки не зробили жодного кроку. Очікується, що спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш незабаром зустрінеться з представниками Йоро, щоб остаточно його переконати.

Нагадаємо, що екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека кілька сезонів тому став підключати Лені до основи Лілля. Загалом Йоро зіграв за "догів" у 60 матчах у всіх турнірах, в яких забив три голи.

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