Не Роналду, не Зідан, не Рамос, не Бензема, не Модріч і навіть не Лунін.

Відомий німецький агент Фолькер Штрут розповів про зустріч з Флорентіно Пересом і поділився цікавими деталями розмови з президентом Реала.

"Незадовго до початку пандемії Перес запросив мене пообідати. Це неймовірно приємна людина з неабиякою життєвою історією. Він став хорошим підприємцем, але залишився людиною.

Він пояснив мені, чому Тоні Кроос є для нього трансфером століття в Реалі. За його словами, той перехід був фантастичним співвідношенням ціни та якості", – цитує Штрута видання meczyki.

Кроос перейшов з Баварії в Реал у 2014 році. Мюнхенці заробили на трансфері лише 25 мільйонів євро. Тоні в Мадриді тричі виграв Лігу чемпіонів і двічі став чемпіоном Іспанії.

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