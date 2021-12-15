Майкл Эдвардс, спортивный директор Ливерпуля, стал одной из основных мишеней президента "сливочных" Флорентино Переса.

42-летний специалист провел на Энфилде 10 лет и помог клубу полностью изменить трансферную стратегию. Фанаты "красных" считают Эдвардса одним из архитекторов современного успеха Ливерпуля, уже анонсировавшего уход нынешнего спортдира.

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Как сообщает Independent, президент Реала Флорентино Перес был очень поражен работой Майкла на трансферном рынке. Пребывая в своей должности, Эдвардс помог "мерсисайдцам" подписать таких игроков, как Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Алиссон Беккер, Фабинью, Тьяго Алькантара.

Перес признает, что Мадриду придется изменить свою трансферную стратегию сквозь призму провала проекта Суперлиги и финансовых затруднений, с которыми столкнулись испанские клубы из-за пандемии Covid-19.

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