Андрій Лунін може отримати в Реалі потужного конкурента, який проводить феноменальний сезон 2023/24. Це Марцін Булка з французької Ніцци.

Агенти голкіпера Ніцци і збірної Польщі Марціна Булки ведуть перемовини з кількома клубами. Зокрема, серед них є Манчестер Юнайтед, Атлетіко, Ювентус, Мілан та Інтер. За словами польського промоутера і коментатора Матеуша Борека, претендентом на 24-річного воротаря є і мадридський Реал.

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"Уболівальники іноді сміються з мене після того, як я публічно сказав, що Марцін Булка постійно спілкується з Куртуа. І бельгієць дійсно рекомендує цього голкіпера Реалу. Це не науково-фантастичний сценарій.

Наскільки я знаю, зараз його агенти ведуть переговори з дійсно великими клубами. Це Манчестер Юнайтед, Атлетіко Мадрид, Ювентус, Мілан, Інтер", – цитує Матеуша Борека Meczyki з посиланням на Channel Sportowy.

Контракт Булки з Ніццою чинний до літа 2026 року. У поточному сезоні польський воротар, який раніше належав Челсі та ПСЖ, зіграв 26 матчів, пропустив 18 голів, 15 разів зберіг свої ворота "сухими" і відбив 4 пенальті з шести.

У випадку переходу в Реал Булка стане конкурентом Андрію Луніну, який має контракт з мадридцями до літа 2025-го. Або ж заміною українцю, адже нещодавно з'явилася інформація про можливий відхід Луніна після завершення чинної угоди.

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