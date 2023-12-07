Наставник Реала Карло Анчелотті зможе розраховувати ще на двох гравців у поєдинку 17-го туру Ла Ліги проти Вільяреала.

Орельєн Чуамені та Арда Гюлер завершують відновлення від травм та можуть повернутись на поле у матчі з Вільяреалом, який відбудеться 17 грудня, інформує AS.

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Зазначимо, що Гюлер заліковує вже третю травму після свого приходу в Мадрид. У середині липня він пошкодив меніск лівого коліна, у вересні травмував ліве стегно, а в листопаді розірвав правий квадріцепс. Чуамені ж відновлюється від перелому кістки стопи, який отримав у грі з Барселоною наприкінці жовтня.

Також повідомляється, що у лазареті залишаються Модріч, Камавінга, Карвахаль, Вінісіус та Кепа. Втім, Анчелотті вже зауважив, що на матч проти Бетіса (9 грудня) місце у воротах мадридців отримає Аррісабалага навіть попри чудову серію Луніна.

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