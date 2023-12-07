Наставник Реала Карло Анчелотти сможет рассчитывать еще на двух игроков в поединке 17-го тура Ла Лиги против Вильяреала.

Орельен Чуамени и Арда Гюлер завершают восстановление от травм и могут вернуться на поле в матче с Вильяреалом, который состоится 17 декабря, информирует AS.

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Отметим, что Гюлер залечивает уже третью травму после своего прихода в Мадрид. В середине июля он повредил мениск левого колена, в сентябре травмировал левое бедро, а в ноябре разорвал правый квадрицепс. Чуамени же восстанавливается от перелома кости стопы, который получил в игре с Барселоной в конце октября.

Также сообщается, что в лазарете остаются Модрич, Камавинга, Карвахаль, Винисиус и Кепа. Впрочем, Анчелотти уже заметил, что на матч против Бетиса (9 декабря) место в воротах мадридцев получит Аррисабалага даже несмотря на замечательную серию Лунина.

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