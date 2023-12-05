Чимала група гравців "вершкових" проводять останній рік чинних контрактів або перебувають у оренді, інформує Marca.

Лунін підписав контракт із наймогутнішим агентом у світі – Реал незадоволений "зрадою" українця, який натякає на відхід

Реал позичив Кепу і Хоселу, щоб екстрено закрити проблемні позиції. Влітку керівництво мадридців добряче подумає, чи варто платити Челсі та Еспаньйолу за повноцінні викупи. Кроос та Модріч повинні затриматися ще на наступний сезон. Ветеранів щороку списують, але вони постійно знаходять резерви і, найімовірніше, отримають продовження контрактів. Схожа ситуація у Начо та Лукаса Васкеса. Вони смиренно виконують свою роль універсальних резервістів і навряд будуть кудись тікати вільними агентами.

Натомість Андрій Лунін не надто задоволений своїм статусом на Сантьяго Бернабеу. Як виявилося, у нього є контракт на наступний сезон, і "втекти" просто так не вдасться. Українець розраховує на адекватну позицію Реала, щоб перейти в інший клуб, де Андрій зможе претендувати на місце в основі.

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