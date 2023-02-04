Клубний ЧС, 1/4 фіналу

Відад – Аль-Хіляль – 1:1, пен. 3:5

Голи: Ель-Амлуд, 52 – Канно, 90+4 (пен.)

Вилучення: Жабран, 90+1 (друга жовта) – Канно, 94 (друга жовта)

Сіетл Саундерс – Аль-Ахлі – 0:1

Гол: Афша, 88

Відад та Аль-Хіляль видали доволі яскравий матч: низка моментів, порятунок на 90+4 хвилині та серія пенальті, у якій сильнішими виявились саудити. Дуель Сіетл Саундерс – Аль-Ахлі була куди спокійнішою і завершилась мінімальною перемогою єгиптян завдяки пізньому голу.

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Як наслідок, Фламенго та Реал Мадрид отримали суперників у півфіналі. Бразильці протистоятимуть Аль-Хілялю 7 лютого, а іспанці зійдуться з Аль-Ахлі днем пізніше. Вирішальний матч турніру відбудеться 11 лютого.

Нагадаємо, чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є Челсі, який торік здолав Палмейрас із рахунком 2:1.

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