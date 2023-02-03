Реал після вчорашньої перемоги Барселони відстав від першої сходинки в таблиці аж на вісім очок, тож у домашньому матчі проти Валенсії мадридцям була потрібна тільки перемога. Попри величезну важливість матчу, Карло Анчелотті не виставив найкращого голкіпера у старт – місце у рамці знову зайняв Куртуа. Можливо, італієць просто не вірив у "кажанів", адже вони проводили перший матч без Гаттузо.

Лунін нікуди не піде – Анчелотті поставив крапку у всіх трансферних чутках навколо Реала

Розрахунок виявився вірним. У першому таймі левантійці взагалі не загрожували воротам Реала, завдавши нуль ударів. "Вершкові" ж мали три шикарних гольових нагоди, причому вийти вперед господарі могли вже на 3-й хвилині. Пауліста на власній третині поля обрізався, подарувавши м'яч Модрічу, а Лука викотив проникну передачу в штрафний під удар Асенсіо. Мамардашвілі врятував, витягнувши сферу з дальнього кута.

На 19-й хвилині Асенсіо мав забивати метрів з 12-ти, замикаючи скидку від Бензема. Нападник вистрілив надзвичайно потужно, але удар встигли заблокувати. В середині ж першого тайму Марко відкотив м'яч на лівий кут карного майданчика, куди прийшов Камавінга – той бахнув у ближній кут, але влучив у зовнішній бік сітки.

Загалом, Реал домінував. Не заважало навіть пошкодження Мілітао, через яке на 36-й хвилині довелося випускати Карвахаля. Не вистачало тільки голів.

Зрештою, у компенсований до першого тайму час справа дійшла і до них. Рюдігер протиснув Фульк'є й замкнув навіс Модріча з кутового, вколотивши м'яч у ворота. На жаль для "вершкових", рахунок не змінився, адже після перегляду відеоповтору арбітри вирішили, що Антоніо фолив.

На початку другого тайму нічого не змінилось. Тібо Куртуа продовжував сьорбати чайок на воротах, а його партнери проводили атаку за атакою. Всього за хвилину по перерві Бензема отримав закидання на лівий край штрафного й другим дотиком пробив – Пауліста заблокував. На 52-й же хвилині Реал таки святкував гол.

І який гол! Марко завдав фантастичного удару з правого кута карного майданчика, спрямувавши м'яч у дальню дев'ятку! 1:0! Асистував у цій ситуації Бензема. Для Каріма це була лишень друга гольова передача в сезоні – останню він зробив ще у 1-му турі.

Ще за три хвилини француз оформив ще один асист, запустивши пас під ривок Вінісіусу лівим флангом. Бразилець легко втік від Паулісти, вирвавшись сам на сам із Мамардашвілі, і спокійно пробив під ним – 2:0! Бразилець відзначився голом у своєму 200-му матчі за Реал.

З огляду на хід поєдинку, вже ніхто не сумнівався у перемозі мадридців. Тим паче, після атаки на 57-й хвилині, коли Модріч увірвався на лівий край штрафного й пробив у голкіпера, а потім підхопив відскок і скинув м'яч на лінію воротарського. Бензема стріляв у дотик, однак постріл накрили.

Карло Анчелотті почав проводити заміни. Зокрема, довелося зняти Бензема, у якого була підозра на пошкодження. Господарі дещо розслабились, збавивши оберти й навіть дозволивши Валенсії огризнутись гострим моментом. Маркос Андре виграв боротьбу в Рюдігера й пробив у падінні через себе метрів з 11-ти – втім, вийшло неточно. В цілому ж, у Валенсії нічого не виходило.

Апогей відчаю "кажанів" настав на 70-й хвилині, коли Вінісіус знову обіграв Паулісту. Габріель втратив контроль над емоціями, поставивши підніжку однією ногою з усією силою вдаривши Жуніора другою. Одразу почалася сутичка, по завершенні якої захисник Валенсії отримав вилучення. Після цього надії на гіпотетичний камбек левантійців вмерла.

Реал провів ще кілька гострих моментів, однак хороша гра Мамардашвілі дозволила гостям уникнути розгрому. У підсумку, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу підопічних Карло Анчелотті – між іншим, італієць провів 850-й матч на чолі команд з топ-5 ліг Європи.

Лихоманка для Мудрика, Забарний має пригадати 2020-й, топ-3 Циганкова, поки Іспанія спить – АПЛ порвала зимовий ринок