Суперліга вже існує

Поки футбольні лицарі боронять гру від жахливого зла Переса та Аньєллі, Суперліга вже давно процвітає. Щоправда, не у всій Європі, а тільки на одному острові.

Європейська Суперліга планує грандіозне розширення і введення суворого правила

Лідс за зиму витратив більше, ніж вся Прімера (32 млн євро), Лестер двома трансферами зрівнявся з загальними витратами Серії А (31 млн євро), Саутгемптон потрусив гаманцем на рівні Бундесліги (68 млн євро). Ми говоримо про клуби, які борються за виживання в АПЛ. Навіть не про саудівський Ньюкасл. Челсі оформив трансферів на більшу суму, ніж інші топ-4 чемпіонати разом взяті.

Розрив між бідними та багатими продовжує рости. Просто багаті – це не Мілан чи Інтер, Севілья чи Барселона, а Борнмут і Вулверхемптон. Нинішнє трансферне вікно чітко все показало. Середняки АПЛ згрібають вершки, спокійно переплачуючи, а середняки інших чемпіонатів вишуковують варіанти за копійки на периферії.

Два українці в Чемпіоншипі?

Ілля Забарний за 24 мільйони фунтів перейшов у Борнмут. "Вишні" перебувають в зоні вильоту АПЛ і за 10 попередніх матчів набрали лише 4 очки. Команда летить в Чемпіоншип, тому нові власники провели сильну трансферну кампанію (Вінья та Траоре з Серії А, талановиті форварди Семеньо та Уаттара) та не поскупилися на великі гроші для Динамо.

Забарний має хороший шанс пробитися в основу, адже його конкуренти за позицією Мефам і Стівенс розчаровують. Ілля миттєво мусить розгортати рятувальну операцію – протягом місяця матчі з Брайтоном, Ньюкаслом, Ман Сіті, Арсеналом і Ліверпулем. На щастя, такий досвід у нього вже є. Восени 2020-го він шикарно увірвався в старт Динамо та збірної, граючи проти Німеччини, Іспанії, Барси та Юве.

Борнмут з початку жовтня виграв лише два матчі – обидва проти Евертона. Віталій Миколенко майже на дні АПЛ і щойно пережив зміну тренера. А тепер "іриски" продали найкращого гравця Ентоні Гордона в Ньюкасл і нікого не взяли на заміну. Евертону потрібне диво, щоб подолати ігрову кризу. Врятуватися від вильоту буде складно, адже конкуренти неабияк підсилилися.

Шахтар виграв від лихоманки Челсі

Тодд Бьолі та його партнери підірвали зимовий ринок. Челсі витратив 311 мільйонів фунтів на 8 нових гравців. Американські власники хапають те, що яскравіше блищить. 70+30 млн (хоча б євро) за розпіареного Михайла Мудрика? Будь ласка, візьміть, Рінате Леонідовичу. Виплатити Бенфіці фантастичну клаусулу за Енцо Фернандеса, який на хайпі після ЧС-2022? Легко, ось 107 млн фунтів, ось новий рекорд АПЛ.

І ще загорніть кілька талантів по 30 мільйонів на решту. Челсі провалює сезон, але бере тінейджерів Мадуеке, Гюсто та Фофана. Коштовна оренда Жоао Феліша також не виглядає вигідною інвестицією, на відміну від Бенуа Бадіашиля. Таке враження, що хтось загрався в Football Manager. А УЄФА не здатен зупинити це божевілля, бо фінансовий фейр-плей дірявий, як оборона Шальке.

Трансфер Мудрика спонукав УЄФА ввести нове обмеження – хитрощі Челсі більше не пройдуть

Арсенал – зразок адекватності

Інші англійські гранди утрималися від великих витрат у січні. Манчестер Юнайтед точково підсилив проблемні позиції: втік антонім пресингу Роналду – прийшов синонім пресингу Вегхорст; травмувався Еріксен – орендований Забітцер. Тоттенхем освіжив важливий для Конте правий фланг підписанням Порро та вигідно взяв у передню лінію Данжума.

Ліверпуль теж скромно виступив на ринку, придбавши єдиного Гакпо, але у випадку мерсисайдців це не комплімент. Всі бачать, що команді Клоппа потрібні нові хавбеки через жахливу форму Фабінью та Хендерсона, а клуб продовжує слідувати своєму плану та відмовляється від різких рухів, ризикуючи пролетіти повз Лігу чемпіонів.

Інша справа Арсенал. Лондонський клуб також тримається своїх принципів і відмовляється від 100-мільйонного Мудрика чи 90-мільйонного Кайседо. Нехай навіть вони обидва просилися на Емірейтс. Однак "каноніри" не забули про підсилення та взяли чудові дешеві альтернативи. Леандро Троссар і Жоржінью розширять глибину складу та допоможуть виграти чемпіонство, а на перспективу прийшов Ківіор.

Циганков – третій найдорожчий в Іспанії

За межами Англії важко щось виділити. Барселона по класиці відпустила непотрібного форварда в Атлетіко. Цього разу мова про Депая. Севілья спробувала залатати дірки в складі орендами. Такої ж тактики дотримуються клуби Серії А, де головним покупцем стала Спеція (7,7 млн євро), а найгучнішими новачками – безкоштовні Флоріан Товен в Удінезе та Гільєрмо Очоа в Салернітану.

Віктор Циганков став третім найдорожчим новачком Прімери. Жирона заплатила Динамо лише 5 мільйонів євро, але на фоні загального безриб'я навіть такий трансфер виглядає солідним. Українець отримав ідеальний клуб (невисока конкуренція, вплив його агента), щоб зробити перший крок в Європі.

Баварія закрила проблемні фланги оборони Дейлі Бліндом і Жоау Канселу. Дуже-дуже корисні трансфери, які впали Мюнхену з небес. Нідерландець розірвав контракт з Аяксом, а португалець став зайвим для Гвардіоли. А ще Баварія взяла ідеальну заміну поламаному Нойєру – кращого варіанту за Янна Зоммера просто не існувало. Дортмунд тим часом підписав чергову дитину – 16-річного Дюранвіля за 8,5 млн.

Важливим гравцем на ринку в межах континентальної Європи став Марсель. Провансальці підписали Руслана Маліновського (оренда з подальшим викупом), розчистивши йому місце в стартовому складі, та виграли боротьбу за відкриття ЧС-2022 Аззедіна Унахі. В останній день Марсель виклав понад 30 млн євро за молодого форварда Вітінью. Страсбур у надіях зберегти прописку знайшов 2,5 млн на Едуарда Соболя.

Циганков, Гвардіола, Смалійчук, Жирона: трансфер у скромний середняк Ла Ліги – це добре чи погано?