Бразильці та англійці до зустрічі у фіналі Клубного чемпіонату світу провели лише по одному поєдинку: підопічні Томаса Тухеля не надто впевнено перемогли Аль-Хіляль, а команда Абеля Феррейри зуміла пройти Аль-Ахлі. Ні Челсі, ні Палмейрас ще жодного разу у своїй історії не здобували перемогу в цьому турнірі, тому протистояння мало бути запеклим, хоч фаворит був очевидний.

Клубний ЧС: Аль-Ахлі розгромив Аль-Хіляль у матчі за третє місце – дубль центрбека і два хамські вилучення за півтайму

Переможці Ліги чемпіонів вийшли досить бойовим складом. Зокрема, на вістрі розташувався Лукаку, який нещодавно перервав свою безгольову серію, а на флангах – Маунт і Хаверц. Загалом Тухель зробив 4 заміни у порівнянні з півфіналом. Тріумфатори Копа Лібертадорес вийшли тим самим складом, що грали 4 дні тому.

Челсі прокинувся під кінець, симпатичні Палмейрас й ексдинамівець

Старт видався досить хаотичним: чимало боротьби і невпевненості у діях обох. Челсі, попри це, переважав і намагався діяти більш вертикально, але оборона суперника все чудово читала. Перший удар у зустрічі завдав Данілу – далеко до воріт. На 15-й хвилині право на штрафний заробили "сині". Для удару було задалеко, але Маунт намагався всіх обхитрити – поруч з воротами. Палмейрас відповів більш точним пострілом головою від Роні. Менді на місці.

Челсі володів перевагою, інколи підбираючись до воріт суперника. "Зелено-білі" вичікували контратак і чудово вибігали в них. Надактивним і впевненим був Дуду. Колишній хавбек Динамо чудово розганяв випади, а інколи й завершував їх. В першому таймі він мінімум двічі намагався закрутити у дальній кут Менді, але круглий летів повз. Челсі відповів наприкінці 45-хвилинки. Удар Пулішіча, який замінив Маунта, зі штрафного пролетів над воротами, Сілва зарядив гармату з-за меж штрафного, а Рюдігер двічі замикав подачу з кутового – теж поруч.

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Палмейрас можна було б сміливо хвалити за перший тайм, якби не прогріхи останніх миттєвостей. Захист відіграв непогано, півзахист вдало підстраховував і пресингував, що інколи призводило до помилок "синіх", а напад витискав максимум з кількох нагод. Та все ж перевага Челсі була більш відчутною, що й підтверджує статистика.

Забивна 10-хвилинка й затишшя...

Другий тайм розпочався з переваги підопічних Тухеля. Це призвело до гола на 54-й. Рюдігер у центрі віддав на Ковачіча, той запустив далі на лівий фланг на Хадсон-Одоя, який подав. Лукаку з лінії воротарського головою розстріляв Вевертона. 1:0! Феррейра одразу ж освіжив півзахист, випустивши Жаілсона. Команда через фланги кілька разів пробилась до воріт, а після вкидання аута Рошею Сілва зіграв рукою. Головний рефері дослухався до апеляцій Палмейраса і після перегляду VAR призначив пенальті.

Вейга підійшов до позначки й рівно за 10 хвилин зрівняв ситуацію на табло, розвівши сферу і найкращого голкіпера Кубка Африки по різних кутах. Інтрига знову жива, видихнули вболівальники. Рафаель за кілька миттєвостей мав шанс оформити дубль, але його не надто потужний удар без проблем взяв Менді.

Челсі повернувся до контролю гри, розігруючи м'яч на своїй частині поля і потім розрізними пасами доставляючи або в центр, або на фланги. Особливо на лівий. "Сині" віддавали на Хадсон-Одоя, а той закидав на Лукаку, як під час гола. Та зараз оборона все контролювала. На 76-й хвилині обидва наставники внесли корективи, випустивши по два свіжих гравці: Тухель – Вернера і Сауля, Феррейра – Веслі й Атуесту. Та додати імпульсу грі не вдалось. Підопічні німецького фахівця перевели гру на останніх хвилинах в другу третину, де контролювали м'яч. Без особливої гостроти, та з кількома подачами в штрафний і невдалими ударами. Палмейрас впевнено витримав натиск і перевів гру в овертайм.

... перед бурею

Томас використав останній слот, випустивши Сарра й Зієша. Челсі активізувався і виглядав чи не найсвіжіше протягом всього матчу. Але без гостроти. Вкотре! Єдину нагоду забити мав Пулішіч, але після серії рикошетів сфера влучила у стійку. Палмейрас ледве переходив на половину поля суперника, а про якісь моменти говорити зась.

В другому овертаймі "сині" ще більше додали і заробили пенальті. Аспілікуета пробивав і влучив у руку Луану. Після паузи і перегляду відеоповтору рефері вказав на другий пенальті в зустрічі. Кай Хаверц впевнено забив! Палмейрас не створив нічого, що було б схоже на гострий момент. Та ще й Луан примудрився заробити червону за фол останньої надії. Челсі заслужено тріумфував! Томас Тухель, окрім титулу Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА, тепер має ще й трофей Клубного ЧС.

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