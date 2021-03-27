У таборі мадридців не задумуються про повернення свого колишнього лідера. Передусім, через фінансовий фактор.

Як відомо, у ЗМІ регулярно з'являються чутки про бажання Кріштіану Роналду повернутися до лав мадридського Реала, в складі якого португалець 4 рази виграв ЛЧ, двічі став чемпіоном Іспанії та отримав 4 "Золоті м'ячі".

Рік тому Роналду відвідав Мадрид вперше після зміни клубу. Повернення форварда в Іспанію викликало в нього чимало емоцій. Кріштіану усвідомив, що хотів би знову одягнути футболку "вершкових". Невдалий сезон 2020/21 лише підсилив бажання повернутися, але на заваді гіпотетичному трансферу є серйозний нюанс.

Ювентус знизив ціну на Роналду до безсоромної позначки

Пандемія коронавірусу суттєво змінила ситуацію на трансферному ринку. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями мадридці вирішили оптимізувати бюджет. Тепер пріоритетом для Реала є придбання молодих топ-виконавців на кшталт Холанда чи Мбаппе. Таких, які здатні стати лідером команди на багато років. Таких, яким колись був для мадридців сам Роналду, інформує Marca.

Кріштіану вже 36, тому він не вписується у зазначену стратегію мадридців. У португальця залишилося два варіанти – спробувати все ж досягти успіху в Європі саме з Ювентусом, або ж обрати інший гранд на кшталт ПСЖ чи іншого топ-клубу. За чутками, туринці нібито не проти попрощатися з нападником через його гігантську зарплатню, але керівники клубу впевнено заявляють, що CR7 залишиться в Юве.

Нагадаємо, Кріштіану перебрався в Турин влітку 2018-го. Його контракт чинний ще рік – до 30 червня 2022-го. У складі "Старої синьйори" португалець не зміг пробитися навіть до півфіналу ЛЧ.

"Це катастрофа": Роналду відправляють з Ювентуса і звинувачують у вильоті з ЛЧ, а легендарний тренер назвав боягузом