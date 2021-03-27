В лагере мадридцев не задумываются о возвращении своего бывшего лидера. Прежде всего, из-за финансового фактора.

Как известно, в СМИ регулярно появляются слухи о желании Криштиану Роналду вернуться в ряды мадридского Реала, в составе которого португалец 4 раза выиграл ЛЧ, дважды стал чемпионом Испании и получил 4 "Золотых мяча".

Год назад Роналду посетил Мадрид впервые после смены клуба. Возвращение форварда в Испанию вызвало у него немало эмоций. Криштиану осознал, что хотел бы снова надеть футболку "сливочных". Неудачный сезон 2020/21 лишь усилил желание вернуться, но на пути гипотетическому трансферу есть серьезный нюанс.

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Пандемия коронавируса существенно изменила ситуацию на трансферном рынке. В связи с ограниченными финансовыми возможностями мадридцы решили оптимизировать бюджет. Теперь приоритетом для Реала является приобретение молодых топ-исполнителей вроде Холанда или Мбаппе. Таких, которые способны стать лидером команды на многие годы. Таких, которым когда-то был для мадридцев сам Роналду, информирует Marca.

Криштиану уже 36, поэтому он не вписывается в указанную стратегию мадридцев. У португальца осталось два варианта – попытаться все же добиться успеха в Европе именно с Ювентусом, или же выбрать другой гранд вроде ПСЖ или иного топ-клуба. По слухам, туринцы якобы не против расстаться с нападающим из-за его огромной зарплаты, но руководители клуба уверенно заявляют, что CR7 останется в Юве.

Напомним, Криштиану перебрался в Турин летом 2018-го. Его контракт действует еще год – до 30 июня 2022-го. В составе "Старой синьоры" португалец не смог пробиться даже в полуфинал ЛЧ.

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