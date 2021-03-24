"Пірло є і буде тренером Ювентуса, це стовідсотково. Ми розпочали з ним новий проект, знаючи, що зіткнемось із труднощами. Ми хотіли зробити щось більше, але не змогли цього зробити. Ми спокійні, Пірло має все, щоб стати чудовим тренером.

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Наскільки я розумію, Роналду не піде. У нього контракт до червня 2022 року, і він залишиться. Побачимо, що буде потім. Кріштіану підштовхнув Ювентус до футбольного Олімпу як зі спортивної, так і з іміджевої точки зору. Він простий хлопець, хоча зовні він може не виглядати таким. Він є прототипом сучасного гравця, який досяг неймовірних висот завдяки величезному таланту і важкій праці", – наводить слова Недведа Football-Italia з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, Ювентус сенсаційно вилетів від Порту на стадії 1/8 Ліги чемпіонів. На внутрішній арені також не все гаразд – туринці йдуть третіми, відстаючи на 4 очки від Мілана і на 10 від Інтера.

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