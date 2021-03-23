Провальний сезон (ранній виліт з ЛЧ та мізерні шанси на Скудетто вже в березні) Ювентуса розчаровують сам клуб та головну зірку команди. Інформація, що Роналду влітку покине Турин, з кожним днем лунає все гучніше.

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Бажання попрощатися обопільне. Однак Ювентус намагається продати 36-річного Кріштіану з мінімальними жертвами для клубного бюджету. Амортизація цього трансферу на наступний сезон складає 30 млн євро, але туринці готові ще більше знизити планку.

За інформацією AS, Ювентус буде розглядати пропозиції вже з 25 млн, сподіваючись перекрити дефіцит з інших джерел прибутків. Щоправда, така сміховинна сума не повинна вводити у оману. Потенційним покупцям доведеться задовольнити апетити Роналду по зарплаті, які перевищують 30 мільйонів євро на сезон.

Нагадаємо, Кріштіану перейшов у Ювентус в липні 2018 року з мадридського Реала за понад 100 млн євро. Відтоді португалець по два рази вигравав Серію А і Суперкубок Італії, але команда тричі вилітала з Ліги чемпіонів на ранніх стадіях плей-офф.

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