ПСЖ не збирається відступати від плану зберегти Кіліана Мбаппе й розпочав тиснути на гравця.

Контракт нападника парижан закінчується влітку 2024 року. Кіліан Мбаппе не збирається його продовжуватися. Низка авторитетних видань вважає, що француз приєднається до Реала на правах вільного агента. ПСЖ своєю чергою сподівається втримати Мбаппе у своїй команді, не цураючись тиснути на гравця будь-яким чином.

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Як повідомляє El Chiringuito TV, керівництво парижан вело перемовини з братом Кіліана – Ітаном щодо нового контракту. Наразі всі контакти між молодим гравцем та ПСЖ припинені. Представники чемпіона Франції пішли на цей крок, оскільки думають, що Мбаппе вже обрав Реал. Ймовірно, таким чином парижани намагаються тиснути на Кіліана, щоб він змінив своє рішення.

Нагадаємо, що Мбаппе приєднався до ПСЖ влітку 2017 року. Француз провів загалом за столичний клуб 287 матчів, в яких забив 240 голів та віддав 104 асисти.

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