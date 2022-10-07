Тренерський штаб мадридців на чолі з Карло Анчелотті визначився з обоймою гравців, які гратимуть проти Хетафе у 8 турі чемпіонату Іспанії.

У списку на суботній матч опинились 22 футболісти. Відзначимо у ньому відсутність Каріма Бензема, якому вирішили надати додатковий відпочити перед матчами з Шахтарем та Барселоною.

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Натомість присутній у заявці Андрій Лунін, який вочевидь зіграє проти Хетафе, адже Тібо Куртуа продовжує заліковувати пошкодження сідничного нерва. Для українця це буде третій поспіль поєдинок у воротах "бланкос". Раніше він грав проти Осасуни (1:1) та Шахтаря (2:1).

До слова, Реал йде другим у турнірній таблиці Прімери, поступаючись Барселоні за різницею забитих і пропущених. Хетафе на 3 пункти випереджає зону вильоту.

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