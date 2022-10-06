Провідний коментатор Іспанії Маноло Лама зробив короткий експрес-аналіз гри безпосередньо на трибуні Сантьяго Бернабеу. Легенда радіостанції Cope розчарований слабкою реалізацією "бланкос". Він порівнює виступ Мадрида з парком розваг: "Реал викупив квитки на усі атракціони, але не отримав найбажанішого – насолоди. Адже у футболі лише голи приносять максимальне задоволення. Команда Анчелотті могла забити 5, 6 чи 7 м’ячів… а натомість пропустила у власні ворота і гралася з вогнем. Сподіваюся, що це був просто поганий день".

Реал – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Заступник головреда видання Marca Хуан Ігнасіо Очоа теж включився зі стадіону. На його думку, зараз потрібно знайти відповідь на 3 ключові питання: коли припиняться розмови щодо везіння Реала в ЛЧ; що відбувається з Бензема; скільки Азар терпітиме приниження від Анчелотті. Далі розшифровуємо. По-перше, йому не подобається, що перемоги мадридців в ЛЧ часто пов’язують з фартом. Мовляв, Вінісіус та Ко заслужено домінують в європейському футболі, а приголомшлива перевага над Шахтарем зайвий раз доводить їхню міць.

Marca: Мадрид міг громити

Основний меседж – Мадрид може бути різним, але однаково ефективним. У грі Бензема непокоїть збитий приціл після травми, утім голи француза "обов’язково повернуться" разом з найкращою формою. А ось ситуація Азара начебто є патовою: "Він розминався 30 чи 40 хвилин, дивився у бік тренера, ніби випрошуючи шанс, а потім розчаровано сів на лавку".

Сама ж Marca після матчу продовжила іронізувати над словами Хаві. Останній розповідав, що ЛЧ не завжди виграє найсильніша команда. "Так, Реалу пощастило… з тренером, з Вінісіусом, Бензема, Кроосом і Модрічем, з солідним проектом і влучними трансфери врешті-решт", – кепкує рупор мадридської преси. У складі Шахтаря найбільше компліментів отримав Трубін, який допоміг "гірникам" уникнути ганьби. Молодого кіпера називають непробивною стіною. До слова, Marca не поскупилися на високі оцінки для українців: Степаненко, Бондар, Мудрик, Зубков і той же Трубін отримали по 2 бали з трьох можливих. Найкращими ж гравцями матчу прогнозовано визнали Віні та Родріго (у обох – трійки).

Цікаво, що у роздягальні Реала не було переможних дифірамбів. Навпаки, Анчелотті нібито вперше у сезоні висловив претензії своїм підопічним. Причина – все та ж , брак концентрації, погана реалізація гольових моментів. Тренер застерігає, що у наступних матчах Мадрид може втратити важливі очки, якщо команда демонструватиме схоже марнотратство. Гравці отримали абсолютно чіткий меседж: "Розслаблятися – заборонено".

"Це був матч на 7:1, бувають такі дні", – Кроос здивований мінімальною перемогою над Шахтарем

Михайло Мудрик, за яким уважно спостерігали європейські скаути, цього разу трішки розчарував. Іспанські ЗМІ весь тиждень розхвалювали "найкращого гравця ЛЧ", а той у відповідь змарнував два хороші моменти. Проте, газета AS все ж відзначає неймовірний талант 21-річного вінгера, який не залишав шансів досвідченому Карвахалю на довгій дистанції. "За цим гравцем потрібно стежити й надалі", – наголошує видання.

AS: Багато футболу, мало голів

Одіозний мадрідіста Томас Ронсеро (AS) видав спіч, від якого розривається серце. "Зараз в елітному футболі майже все вимірюється цифрами. Команди мають у своєму розпорядженні цілу армію техніків, фізіотерапевтів, аналітиків, дієтологів... Гравець перебуває ніби в NASA із сотнями біометричних даних, під лупою – кожна спалена калорія під час гри. Скажімо, футбол стає все більш науковим, і це пояснює захоплення такими виконавцями, як Вінісіус чи Родріго, що стирають шаблони.

Але є те, з чим наука ніколи не зможе боротися: гордість. Шахтар показав, що страждання, яких зазнає їхня країна через війну з Росією, змушують молодих гравців віддаватися по максимуму, боротися до останнього подиху. Раніше Шахтар закохував віртуозністю бразильців, але сьогодні на Бернабеу вийшли одинадцять українських воїнів. Так, їх можна було розбити, але вони не опускали руки, билися і зазнали дуже гідної поразки від чинного чемпіона Європи". Нагадаємо, що Шахтар вперше за всю історію вийшов на матч ЛЧ з 11-ма українцями.

El Pais відзначає "аномальне явище" на Бернабеу. Оглядач найбільшої газети Іспанії Хосе Семано намагається зрозуміти, чому Реал забив лише 2 голи при 36-и ударах. Ба більше, він припускає, що матч міг завершитися нечуваним фіаско для мадридців, якби Мудрик реалізував фактично вихід віч-на-віч з Луніним. "Ми стали свідками чаклунства. Інакше неможливо пояснити стільки промахів у виконанні гравців Реала. Це саме той випадок, коли у футболі відсутня будь-яка логіка. Мадрид насолоджувався власною вечіркою, але ледь не поплатився за дуже слабку реалізацію".

Реал – Шахтар: 11 сейвів Трубіна, Мудрик бере приклад з Вінісіуса – Лунін і шедевр Зубкова в тіні, 47 ударів за матч ЛЧ