"Куртуа стає краще, запалення стає все меншим і меншим. Побачимо, чи поїде він до Варшави, але до Класіко він буде готовий", – цитує Анчелотті AS.

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Основний кіпер "бланкос" пошкодив сідничний нерв, через що у воротах в останніх двох матчах стояв Андрій Лунін – нічия з Осасуною 1:1 та перемога над Шахтарем 2:1. У Реала попереду поєдинки з Хетафе (8 жовтня), Шахтарем (11 жовтня) та Барселоною (16 жовтня).

Цього сезону Тібо Куртуа провів 9 матчів, 3 з яких відстояв на нуль. Мадридці ще не програвали у кампанії 2022/23 як з бельгійцем, так і з українцем на воротах.

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