Тренерский штаб мадридцев во главе с Карло Анчелотти определился с обоймой игроков, которые будут играть против Хетафе в 8 туре чемпионата Испании.

В списке на субботний матч оказались 22 футболиста. Отметим в нем отсутствие Карима Бензема, которому решили предоставить дополнительный отдых перед матчами с Шахтером и Барселоной.

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Присутствует в заявке Андрей Лунин, который явно сыграет против Хетафе, ведь Тибо Куртуа продолжает залечивать повреждение седалищного нерва. Для украинца это будет третий поединок в воротах "бланкос". Ранее он играл против Осасуны (1:1) и Шахтера (2:1).

К слову, Реал идет вторым в турнирной таблице Примеры, уступая Барселоне по разнице забитых и пропущенных. Хетафе на 3 пункта опережает зону вылета.

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