Реал оголосив заявку на кубковий матч проти Сарагоси – мадридці вирушили на гру без трьох зірок

Головний тренер Реала Зінедін Зідан визначився зі списком гравців, які готуватимуться до матчу Кубка Іспанії проти Сарагоси.

Мадридський Реал оголосив список з 19 гравців, які потрапили до заявки команди на матч Кубка Іспанії проти Сарагоси, повідомляє офіційний сайт мадридців.

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Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Захисники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Менді.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Вальверде, Хамес.

Нападники: Бензема, Васкес, Йовіч, Браїм Діас, Вінісіус, Родріго.

Зазначимо, що в списку відсутні Каземіро, а також травмовані Гарет Бейл та Еден Азар. До слова, матч проти Сарагоси відбудеться вже завтра, початок о 22:00.

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