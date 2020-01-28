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Реал оголосив заявку на кубковий матч проти Сарагоси – мадридці вирушили на гру без трьох зірок

21:25 172 Читать на русском
Реал оголосив заявку на кубковий матч проти Сарагоси – мадридці вирушили на гру без трьох зірок
Гравці Реала / твіттер Реал Мадрид

Головний тренер Реала Зінедін Зідан визначився зі списком гравців, які готуватимуться до матчу Кубка Іспанії проти Сарагоси.

 

Мадридський Реал оголосив список з 19 гравців, які потрапили до заявки команди на матч Кубка Іспанії проти Сарагоси, повідомляє офіційний сайт мадридців.

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Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Захисники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Менді.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Вальверде, Хамес.

Нападники: Бензема, Васкес, Йовіч, Браїм Діас, Вінісіус, Родріго.

Зазначимо, що в списку відсутні Каземіро, а також травмовані Гарет Бейл та Еден Азар. До слова, матч проти Сарагоси відбудеться вже завтра, початок о 22:00.

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Іспанія Кубок Іспанії 2019/20 Кубок Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Каземіро Каземіро Сарагоса - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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