Реал объявил заявку на кубковый матч против Сарагосы – мадридцы отправились на игру без трех звезд

Главный тренер Реала Зинедин Зидан определился со списком игроков, которые будут готовиться к матчу Кубка Испании против Сарагосы.

Мадридский Реал объявил список из 19 игроков, которые попали в заявку команды на матч Кубка Испании против Сарагосы, сообщает официальный сайт мадридцев.

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Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Вальверде, Хамес.

Нападающие: Бензема, Васкес, Йович, Браим Диас, Винисиус, Родриго.

Отметим, что в списке отсутствуют Каземиро, а также травмированные Гарет Бейл и Эден Азар. К слову, матч против Сарагосы состоится уже завтра, начало в 22:00.

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