Реал оголосив заявку на гру з Кадісом – Лунін отримав фантастичний шанс
Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав список гравців, які зустрінуться з Кадісом у матчі 37-го туру Ла Ліги.
Анчелотті підкріпив свої слова про те, що надасть лідерам Реала відпочинок у гру з Кадісом. До заявки мадридців потрапило 20 гравців, повідомляє твіттер мадридців.
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Голкіпери: Лунін, Фуідіас, Дієго Пінейро.
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Вальєхо, Начо, Менді, Гіла Фуентес.
Півзахисники: Кроос, Каземіро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальйос, Камавінга.
Нападники: Азар, Асенсіо, Родріго, Маріано, Латаса.
Слід зазначити, що Бензема, Модріч, Вінісіус, Марсело, Модріч, Куртуа, Алаба, Йовіч, Бейл та Іско пропустять гру через рішення тренера. Поєдинок з Кадісом відбудеться 15 травня, початок о 20:30.
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