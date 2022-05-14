Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав список гравців, які зустрінуться з Кадісом у матчі 37-го туру Ла Ліги.

Анчелотті підкріпив свої слова про те, що надасть лідерам Реала відпочинок у гру з Кадісом. До заявки мадридців потрапило 20 гравців, повідомляє твіттер мадридців.

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Голкіпери: Лунін, Фуідіас, Дієго Пінейро.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Вальєхо, Начо, Менді, Гіла Фуентес.

Півзахисники: Кроос, Каземіро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальйос, Камавінга.

Нападники: Азар, Асенсіо, Родріго, Маріано, Латаса.

Слід зазначити, що Бензема, Модріч, Вінісіус, Марсело, Модріч, Куртуа, Алаба, Йовіч, Бейл та Іско пропустять гру через рішення тренера. Поєдинок з Кадісом відбудеться 15 травня, початок о 20:30.

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