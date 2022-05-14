Реал объявил заявку на игру с Кадисом – Лунин получил фантастический шанс
Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал список игроков, которые встретятся с Кадисом в матче 37 тура Ла Лиги.
Анчелотти подкрепил свои слова о том, что предоставит лидерам Реала отдых в игру с Кадисом. В заявку мадридцев попало 20 игроков, сообщает твиттер мадридцев.
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Голкиперы: Лунин, Фуидиас, Диего Пинейро.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Вальехо, Начо, Менди, Гила Фуэнтес.
Полузащитники: Кроос, Казэмиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Камавинга.
Нападающие: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано, Латаса.
Следует отметить, что Бензема, Модрич, Винисиус, Марсело, Модрич, Куртуа, Алаба, Йович, Бейл и Иско пропустят игру по решению тренера. Поединок с Кадисом состоится 15 мая, начало в 20:30.
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