Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал список игроков, которые встретятся с Кадисом в матче 37 тура Ла Лиги.

Анчелотти подкрепил свои слова о том, что предоставит лидерам Реала отдых в игру с Кадисом. В заявку мадридцев попало 20 игроков, сообщает твиттер мадридцев.

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Голкиперы: Лунин, Фуидиас, Диего Пинейро.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Вальехо, Начо, Менди, Гила Фуэнтес.

Полузащитники: Кроос, Казэмиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Камавинга.

Нападающие: Азар, Асенсио, Родриго, Мариано, Латаса.

Следует отметить, что Бензема, Модрич, Винисиус, Марсело, Модрич, Куртуа, Алаба, Йович, Бейл и Иско пропустят игру по решению тренера. Поединок с Кадисом состоится 15 мая, начало в 20:30.

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