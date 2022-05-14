"Бензема? Я дав йому відпочити, бо він на це заслуговує. Я дав йому два дні. Завтра також відпочиватимуть Вінісіус і Куртуа.

Лунін може покинути Реал і вже має перший варіант – у клубі вражені дебютом українця, але готують складне рішення

Вони повернуться у вівторок. Карвахаль, Себальйос, Азар відновилися... Ми добре виконуємо план, і наступного тижня всі вони повернуться", – наводить слова Анчелотті AS.

Зауважимо, для Андрія ця зустріч стане другою у Ла Лізі у футболці Реала. В дебютному матчі 23-річний українець пропустив один гол від Атлетіко з пенальті, а мадридці поступились. Загалом цього сезону Лунін провів 3 поєдинки, водночас Тібо Куртуа награв вже 49.

Реал влаштував побиття аутсайдера, забивши Леванте 6 голів – втрата Луніна, геній Модріча, Бензема зрівнявся з легендою