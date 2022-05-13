Карло Анчелотті вирішив, що Андрію Луніну буде достатньо на четвертому році свого перебування в Реалі провести дебютний матч і знову переміститися на лаву для запасних. Українець грав у дербі проти Атлетіко, де все вирішив єдиний пенальті. З Леванте у старті знову вийшов Тібо Куртуа. Роботи у нього було вкрай мало. Бельгієць здійснив один блискучий сейв, не дозволивши супернику скористатися 5-метровим офсайдом.

Лунін може покинути Реал і вже має перший варіант – у клубі вражені дебютом українця, але готують складне рішення

Польові гравці Реала зробили все можливе, щоб їхнього голкіпера турбували якомога менше. Мадридці володіли тотальною перевагою і вже до перерви забили чотири "сухих" м'ячі. Наставник Леванте навіть подвійну заміну зробив ще на 39-й хвилині. Особливо відзначимо Луку Модріча з трьома асистами. Окремої згадки вимагає гольова передача на Ферлана Менді. М'яч дістався французові за спинами усіх суперників. Геніальна робота досвідченого хорвата.

Вінісіус звично розривав свій фланг. Шукав моменти для себе і для партнерів. Зрештою, обидва завдання бразилець виконав. Спочатку він допоміг відзначитися Бензема, а перед перервою забив і свій м'яч. А от у діях Робріго було багато метушні. Він мав усі шанси на хет-трик, але то в офсайд забіжить, то з розкішної позиції не влучить у ворота. Відтак, і має лише один гол у своєму активі.

У другому таймі ситуація не змінилася, але Реал не поспішав конвертувати свою перевагу, а Леванте зовсім не думав про атаку. Валенсійці не завдали жодного удару в площину воріт Куртуа до 84 хвилини. Зате Дані Карденасу таки довелося ще раз діставати м'яч із сітки. Модріч розкішним пасом знайшов Бензема. Француз міг оформити дубль, але втратив момент. Натомість Карім познущався з голкіпера Леванте і викотив Вінісіусу на порожні ворота. Бензема так і покинув поли з одним забитим м'ячем, зрівнявшись з Раулем у списку найкращих бомбардирів Реала за всю історію. Попереду лише Кріштіану Роналду, з величезним відривом.

На останніх хвилинах Вінісіус довершив знущання з аутсайдера, оформивши хет-трик. Поразка майже гарантує, що Леванте вилітає з Ла Ліги. Команду може врятувати лише неймовірний збіг обставин. Реал виграв перший матч у статусі чемпіона.