Реал "звільнив" свого колишнього тренера-невдаху – переможець ЛЧ не витримав боротьби за виживання
Рафаель Бенітес пережив чергову невдачу на своєму тренерському шляху.
Сельта офіційно оголосила про звільнення титулованого фахівця та його помічників. Новим керманичем став Клаудіо Хіральдес, якого витягнули з молодіжки.
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Бенітес прибув на Балаїдос минулого літа, підписавши контракт до 2026-го. Рафа вигравав ЛЧ, ЛЄ, два чемпіонати Іспанії, але цього разу перед ним постало зовсім інше завдання – боротися за виживання. Сельта весь сезон бовтається поблизу небезпечної зони, а в останніх 5 турах здобула всього одну перемогу. Бенітес залишив галісійців на відстані 2 очок від 18-го місця.
За іронією долі, Рафу "звільнив" його колишній клуб. Сельта зазнала розгромної поразки 0:4 від Реала, де Бенітес провалився у сезоні 2015/16.
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