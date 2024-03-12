Сельта офіційно оголосила про звільнення титулованого фахівця та його помічників. Новим керманичем став Клаудіо Хіральдес, якого витягнули з молодіжки.

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Бенітес прибув на Балаїдос минулого літа, підписавши контракт до 2026-го. Рафа вигравав ЛЧ, ЛЄ, два чемпіонати Іспанії, але цього разу перед ним постало зовсім інше завдання – боротися за виживання. Сельта весь сезон бовтається поблизу небезпечної зони, а в останніх 5 турах здобула всього одну перемогу. Бенітес залишив галісійців на відстані 2 очок від 18-го місця.

За іронією долі, Рафу "звільнив" його колишній клуб. Сельта зазнала розгромної поразки 0:4 від Реала, де Бенітес провалився у сезоні 2015/16.

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