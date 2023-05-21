Реал не хоче проводити ще один сезон з Карімом Бензема у ролі єдиного забивного нападника.

Підписання конкурента для володаря "Золотого м'яча" буде одним з пріоритетів Мадрида у міжсезоння, стверджує AS.

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Видання називає трьох кандидатів – Харрі Кейн, Душан Влаховіч і Гонсалу Рамуш. Лідеру "шпор" вже 29, а він досі не має жодних титулів. Тоттенхем завжди відлякував покупців цінником у 150 млн фунтів, але контракт до 2024 року змусить лондонців сідати за стіл переговорів.

Влаховіч дуже потужно розпочав виступи у Ювентусі, проте нинішній сезон проводить скромніше – всього 14 голів у 41 матчі. 80-мільйонний серб нібито роздратований захисним футболом Аллегрі і влітку буде просити трансфер.

Гонсалу Рамуш давно перебуває на радарах багатьох топ-клубів. Бенфіка готова вислухати цікаві пропозиції, які повинні складати 80-100 млн євро за 21-річного португальця.

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