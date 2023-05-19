Андрій Лунін провів зустріч із керівництвом Реала, на якій обговорив своє майбутнє в стані "вершкових". Як інформує AS, український воротар виявив бажання змінити клубну прописку.

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На цій зустрічі Лунін зазначив, що йому набридло бути запасним воротарем і перебувати в більшості матчів у запасі. Заради отримання ігрової практики Андрій має намір змінити команду.

Повідомляється, що боси Реала прийняли бажання українця до відома і вже приступили до пошуку заміни. Контракт голкіпера з Реалом діє до літа 2024 року.

У цьому сезоні Лунін провів за "вершкових" 10 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив дев'ять голів і чотири рази зіграв на нуль.

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