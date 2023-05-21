Реал не хочет проводить еще один сезон с Каримом Бензема в роли единственного забивного нападающего.

Подписание конкурента для обладателя "Золотого мяча" будет одним из приоритетов Мадрида в межсезонье, сообщает AS.

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Издание называет трех кандидатов – Харри Кейн, Душан Влахович и Гонсалу Рамуш. Лидеру "шпор" уже 29, а у него до сих пор нет титулов. Тоттенхэм всегда отпугивал покупателей ценником в 150 млн фунтов, но контракт до 2024 года заставит лондонцев садиться за стол переговоров.

Влахович очень мощно начал выступления в Ювентусе, однако нынешний сезон проводит скромнее – всего 14 голов в 41 матче. 80-миллионный серб якобы раздражен защитным футболом Аллегри и летом будет просить трансфер.

Гонсалу Рамуш давно находится на радарах многих топ-клубов. Бенфика готова выслушать интересные предложения, которые должны составлять 80-100 млн евро за 21-летнего португальца.

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