Барселона активно готується до нового сезону і вже обрала двох гравців, над трансферами яких будуть працювати влітку.

"Кулес" планують в міжсезоння посилити лінію атаки двома футболістами. Як повідомляє Mundo Deportivo, Барселона зацікавлена у підписання Дані Ольмо та Ніко Вільямса.

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Керівництво "блаугранас" вважає, що обидва нападники ідеально впишуться у склад команди. Ольмо підкорив Хаві та спортивного директора Деку своєю здатністю грати на чотирьох різних позиціях. У іспанця є положення про відхід з РБ Лейпцига за 60 мільйонів євро.

Барселона впевнена, що попри інтерес Баварії до вінгера, він обере саме їхній клуб, оскільки давня мрія Дані грати в Каталонії. Чинна угода Ольмо з німцями розрахована до 2027 року.

Іншою ціллю "кулес" є Ніко Вільямс з Атлетіка. "Блаугранас" вже тривалий час стежить за гравцем і вірить, що він зуміє посилити команду. Клуб з Більбао не буде робити поступів Барселоні і не відпустить свого лідера менше, ніж за 50 мільйонів євро.

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