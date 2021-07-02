Мессі – більше не гравець Барселони. Аргентинець отримав статус вільного агента, проте перемовини з каталонським клубом продовжуються. Обидві сторони шукають оптимальну формулу для поновлення 18-річної співпраці. Річ у тім, що Барса не має грошей, а Лео у свої 34 сподівається отримати останній великий контракт. Жоан Лапорта робить усе можливе і просить фанатів зберігати спокій: "Мессі – один з наших. Він хоче залишитися".

Ці заяви нагадують звичайнісіньке політиканство. Аби Мессі залишився, каталонцям потрібно розвантажувати зарплатну відомість. Без серйозної чистки складу нічого не вийде. Трансфери Тодібо (8 млн євро) і Конрада (3) – це лише крапля в морі. Жорсткий статут Ла Ліги фактично унеможливлює перепідписання 6-разового володаря ЗМ за нинішніх умов. Пояснюємо на пальцях.

Дірки в бюджеті

"Якщо гравець не продовжить контракт, що завершується 30 червня, його реєстрація у клубі відбудеться лише після того, як Ліга встановить ліміт зарплат на наступний сезон". Тобто, після цієї дати потенційна угода Мессі з Барсою розглядатиметься, як нове підписання, а не пролонгація. Де-юре, обидві сторони розпочинають з чистого аркуша.

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Отже, з 1 липня 2021 року каталонці не можуть виділити на контракт Мессі понад 25% від чистих доходів. Інакше кажучи, якщо Барса хоче зареєструвати Лео зі стомільйонним окладом, доведеться знайти учетверо більше – 400 млн євро. І це утопія, адже поточний бюджет “блаугранас” тріщить по швах якраз через захмарні зарплати. Ба більше, каталонський клуб не позбувся жодного гравця з астрономічним контрактом (Коутінью, П'яніча, Дембеле або Грізманна).

Зареєструвати Мессі законним шляхом – неможливо, стверджує відомий іспанський юрист Рамон Альварес де Мон. Барселона вже виділила 36 мільйонів євро на зарплати Агуеро (12 млн брутто), Депая (12), Еріка (6) та Емерсона (6). Аби компенсувати ці витрати, “кулес” повинні заробити 144 млн євро. Клуб змушений продавати зірок. Як амортизувати ще 400 мільйонів за контрактом з Мессі? Правильно, ніяк.

Проблеми з податковою

Лапорта розглядає різні юридичні лазівки, але потрібне схвалення Ла Ліги. Зарплату Мессі за два сезони можуть розділити на 5 років. Як це можливо? Аргентинцеві продовжували б платити навіть після переїзду в МЛС, наприклад, як клубному послу. Однак, такий документ навряд чи пройде ратифікацію у Лізі. По-перше, юристи Тебаса можуть звинуватити Барсу в шахрайстві. По-друге, інші учасники чемпіонату вимагатимуть однакових правил гри для усіх.

Та найгірше – це чергові проблеми з податковою, яка вже змушувала Лео відповідати перед законом. Зараз усе серйозніше. У Сполучених Штатах аргентинець вважався б нерезидентом, тому усі його доходи від співпраці з Барсою іспанське Казначейство вимагало б декларувати саме в Іспанії. В іншому разі – Мессі загрожує в'язниця.

Фінансове питання – ключове у цій справі. Знекровлена пандемією Барселона живе у кредит. Варіантів є декілька: або зірка погодиться на суттєве зменшення зарплати, або Лапорта вигадає якусь ризиковану схему, або каталонці виручать 400 мільйонів на трансферах, що малоймовірно. Словом, якщо Лео справді любить клуб, який дав йому усе, доведеться жертвувати грошима.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує