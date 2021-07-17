Каталонці хотіли продати 24-річного француза вже цього літа, але чергова травма зіпсувала усі плани. Тепер клуб хоче підписати новий контракт, щоб через рік не втратити Дембеле вільним агентом, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, керівництво Барселони не гребує шантажем, аби досягти свого. Зазначається, що "синьо-гранатові" пригрозили залишити Усмана поза заявкою команди, коли він відновиться після операції, якщо той не підпише нову угоду.

До слова, у минулому сезоні Ла Ліги Дембеле провів 30 матчів, в яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. На Євро-2020 нападник у складі збірної Франції взяв участь у двох матчах групового турніру, сумарно провівши на полі 31 хвилину і не відзначившись результативними діями.

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