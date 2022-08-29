Мадридський Реал підсилив лінію нападу з думками про майбутнє. Новачком став Ікер Браво.

Байєр за 300 тисяч євро віддав 17-річного форварда в оренду "бланкос". Угода розрахована на рік та містить опцію викупу, інформує офіційний сайт леверкузенців.

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Ікер Браво є вихованцем Барселони, але минулого літа на правах вільного агента перебрався у Німеччину. За Байєр U-19 нападник забив 14 м'ячів у сезоні 2021/22 й провів кілька матчів за першу команду у Бундеслізі й Кубку Німеччини.

У мадридському Реалі представник збірної Іспанії U-19 розпочне свою кар'єру в дублі під керівництвом легендарного Рауля.

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